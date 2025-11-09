 Basket, Trapani Shark batte Cremona: la vetta ora e ad un passo
Trapani mette sotto anche Cremona, la vetta ora e ad un passo

Repesa: "Vittoria di tutti"
BASKET
di
TRAPANI – Anche la Vanoli Cremona cade al PalaShark di Trapani. Nell’anticipo domenicale della Lba, i granata di coach Repesa vincono per 96-90 contro un avversario di tutto rispetto e salgono ad otto punti in classifica, ormai a ridosso della vetta.

La partita

Partono fortissimo gli uomini di coach Brotto al cospetto di una Trapani un po’ contratta. Dal secondo quarto in poi, però, la truppa di Repesa ritrova compattezza e prende in mano le redini del match che, di fatto, condurrà fino alla fine nonostante la Vanoli abbia provato fino alla fine la rimonta.

Repesa: “Vittoria di tutti”

Repesa in conferenza stampa formula i suoi complimenti agli ospiti, poi analizza la partita dei suoi: “Chiunque è entrato in campo ha dato il suo contributo”.

