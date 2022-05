Trapani, revocato l’accompagnamento coatto per Marziano

L'ex assessore non si era presentato all'ultima udienza del processo Artemisia

1' DI LETTURA

Il Tribunale di Trapani ha revocato l’accompagnamento coatto per Bruno Marziano, l’ex assessore alla Formazione della Regione Siciliana che non si è presentato come teste in aula all’ultima udienza del processo scaturito dal blitz Artemisia. Di fronte all’assenza non giustificata, il Tribunale aveva disposto l’accompagnamento alla prossima udienza del 6 giugno, con i carabinieri e il pagamento di un’ammenda di 500 euro, ma il suo legale ha spiegato le motivazioni dell’assenza chiedendo la revoca del provvedimento.

La richiesta dell’avvocato

“Il signor Marziano – ha scritto l’avvocato Micehel Dell’Arte – per mero errore ha ritenuto l’udienza dibattimentale presso la Procura di Trapani fosse il 15 giugno 2022. In realtà per quella data era stata fissata altra udienza innanzi alla Corte d’Appello di Catania, da qui l’errore”.

La risposta del tribunale

“Il Tribunale ha preso atto delle giustificazioni e revoca l’accompagnamento e la sanzione e ribadisce la convocazione per il 6 giungo 2022”.