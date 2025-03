Trapani, scoperti 17 lavoratori in nero: sanzioni salate

All'interno di un ristorante tutto il personale presente non era in regola

TRAPANI – Diciassette lavoratori in nero sono stati scoperti della guardia di finanza del comando provinciale di Trapani nell’ambito di appositi controlli eseguiti nel settore della ristorazione il giorno di San Valentino e l’8 marzo, festa della donna.

Gli agenti hanno sorpreso camerieri o aiuto cuoco di ristoranti senza che il loro rapporto di lavoro fosse stato denunciato dal datore di lavoro al centro per l’impiego. In una circostanza sono risultati in nero tutti gli otto lavoratori impiegati in un locale.

Gli agenti hanno presentato all’ispettorato del lavoro la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale per tre ristoratori, contestando complessivamente sanzioni amministrative per oltre 35mila euro. Durante i controlli sono stati accertati anche otto casi di mancata emissione della ricevuta fiscale.