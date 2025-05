Trapani, il settore giovanile conclude la stagione con risultati positivi

Dell'Orzo: "Ripartiti da zero, abbiamo raggiunto due grandi obiettivi"

Il Trapani FC ha investito tanto nella formazione dei giovani, con l’obiettivo di consolidare un vivaio calcistico competitivo e sostenibile. Dall’inizio della stagione 2024/2025, con la nomina di Pietro Dell’Orzo come coordinatore del settore giovanile, i granata hanno vissuto un periodo di significativa crescita, grazie anche a una riorganizzazione strutturale e a risultati sportivi di rilievo. Lavoro praticamente partito da zero, o quasi, con una ricostruzione generale dell’intero settore.

A commentare la stagione è lo stesso Dell’Orzo: “In primis ringrazio il presidente per la bellissima opportunità. Siamo ripartiti da zero e abbiamo creato una base di giovani profili che potenzialmente potranno servire da serbatoio per la prima squadra. Abbiamo raggiunto due grandi obbiettivi con il raggiungimento della finalissima per il titolo Primavera, che ci consentirà di partecipare l’anno prossimo al campionato Primavera 3, e con il terzo posto in campionato dell’Under 17 con conseguente raggiungimento dei playoff nazionali. Risultati impensabili in pochi mesi di lavoro”.

La stagione del settore giovanile del Trapani

Il gruppo della Primavera, allenato da mister Mazzara, ha guidato tra primo e secondo posto la regular season del campionato di Primavera 4, qualificandosi ai playoff nazionali dalla seconda posizione. Dopo aver battuto Pineto e Casertana, i ragazzi granata si sono dovuti arrendere in finale soltanto all’Arezzo, che ha vinto il doppio confronto staccando il pass per la promozione. Con il raggiungimento di questa finale, però, la compagine di Mazzara ha importanti possibilità di essere ripescata in Primavera 3 (complice anche l’esclusione di Taranto e Turris).

Per quanto riguarda l’Under 17, gli Allievi Nazionali, la formazione guidata da mister Parisi ha concluso la regular season al terzo posto, garantendosi così la qualificazione ai playoff nazionali tra le sedici squadre migliori d’Italia con un turno d’anticipo. Il sogno dei giovani granata, però, si è interrotto subito, con la vittoria del Benevento al primo turno tra andata e ritorno. Ciò non toglie comunque l’ottimo lavoro svolto per un gruppo, anche questo, quasi del tutto nuovo formato all’inizio dell’anno scorso.

La squadra Under 15 nazionale, con la guida tecnica di Mattia Rao (l’allenatore più giovane del settore giovanile granata), è stata costruita da zero soltanto a inizio stagione, a causa dell’assenza della categoria precedente (l’Under 14). Per la prima volta, dunque, diversi ragazzi provenienti da società dilettantistiche che militavano tra campionati regionali e provinciali, hanno partecipato a un campionato nazionale. Il percorso dei giovanissimi calciatori del Trapani si è concluso al sesto posto in classifica, a ridosso dei playoff.

Menzione speciale per i ragazzi dell’Under 14 granata, che hanno alzato al cielo la Coppa Primavera al termine di un torneo esaltante che ha visto ben due squadre dell’FC. Trapani arrivare fino all’atto finale.