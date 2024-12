La sfida contro i campioni d'Italia

TRAPANI – La sfida contro i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano come “un buon test per capire quanto vale” Trapani Shark. Alla vigilia della trasferta al Forum di Assago, Jasmin Repeša vola basso. “La squadra, nonostante la bella vittoria contro Trento, è rimasta coi piedi per terra”. dice in conferenza stampa pre-gara.

“L’Olimpia una delle più forti in Europa”

Passata la sbornia per la vittoria contro la capolista, “da martedì – evidenzia – abbiamo iniziato a lavorare sugli errori commessi nella partita con Trento“. Per Repeša “c’è ancora tanto da lavorare” per raggiungere i traguardi che Trapani intende tagliare. Gli ‘squali’ trapanesi a Milano troveranno un’Armani Jeans in crisi di risultati ma non di gioco. “Una delle squadre più attrezzate in Europa – ricorda il coach granata -. Loro sono costruiti per competere con i più forti. Una sfida interessante”.

“Trapani a Milano, un privilegio”

Trapani a Milano, dove non ci sarà Paul Eboua che sta svolgendo lavoro differenziato, “sarà un privilegio – conclude Repeša -. Una vetrina prestigiosa ma anche un match utile a capire a che punto siamo nel nostro percorso”.