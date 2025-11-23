Super Ford, Trapani batte anche Reggio ma Repesa avverte: “Troppe voci…”

Il coach granata: "Dobbiamo restare concentrati sul nostro lavoro"

TRAPANI – Quinta vittoria consecutiva in campionato per la Trapani Shark. Gli uomini di coach Repesa superano per 88-75 anche Reggio Emilia, squadra solida e ben costruita. Superlativa la prova di Ford: 26 punti per lui. A fine partita, però, Repesa dice la sua sul clima destabilizzante nato dalle voci su una nuova possibile penalizzazione in classifica.

Il successo di Trapani contro Reggio Emilia

Partita durissima per tre quarti di gara. Partenza a razzo degli ospiti, che chiudono il primo quarto in vantaggio di sette punti (18-25). Nella seconda frazione, però, Repesa sistema le cose e Trapani va al riposo lungo sul 47-46. Terza frazione punto a punto, con Reggio Emilia che a fine quarto rimette il anso avanti: 67-68. Nell’ultima frazione Trapani piazza un break decisivo di 12-0 che chiude i conti.

Repesa: “Troppe voci che non fanno bene all’ambiente”

“Tutti i rumors hanno inciso sui nostri giocatori – le parole di Repesa in conferenza stampa -. Vivere con questo stress e con le voci di nuove possibili penalizzazioni non è facile. Speriamo tutto finisca bene ma questo clima influisce sui giocatori e su tutto l’ambiente. Dobbiamo mettere da parte queste voci e restare concentrati sul nostro lavoro”.

