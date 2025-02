Trapani Shark si ferma a Trento: sconfitta con la Dolomiti Energia

I siciliani scendono al secondo posto in classifica

Alla fine di una partita durissima giocata con le difese chiuse a riccio Trapani Shark deve cedere il primo posto in classifica a Dolomiti Trento Energia. La squadra di coach Jasmin Repeša riesce comunque in un’ottima prestazione che si decide negli ultimi secondi, con un punteggio finale di 83-80.

Dolomiti Trento – Trapani Shark

I siciliani si confermano una squadra di alta classifica, in cui l’attacco è costruito in modo corale e i punti sono realizzati da tutta la squadra. I migliori in campo per Trapani Justin Robinson con 20 punti, Amar Alibegovic 14, Galloway 13.

Non è stato possibile vedere il basket di Trapani Shark, che non è stata capace di imporre il suo ritmo agli avversari come fa di solito ed è stata fermata dalla solidità della difesa trentina.

Ma è chiaro che anche in una serata in cui trova tutte le porte chiuse a chiave dalla migliore squadra del campionato Trapani Shark è in grado di giocare ad armi pari, di adattarsi e mettere il muso avanti anche quando tutto sembra remare contro. I punti di distacco dalla capolista sono solo due, il campionato è ancora apertissimo.

La partita

Partenza in cui le due squadre si studiano. Trento del tutto decisa a non farsi cogliere di sorpresa e attacca con aggressività. Trapani però è in partita con carattere e fa punti con tutto il suo roster. Il quarto si chiude con le squadre che si infiammano e Trapani Shark che prova a imporre il suo ritmo: 19-27.

Al rientro Robinson incontrollabile innesca il gioco veloce di Trapani ma Trento non arretra di un centimetro, continuando a fiatare sul collo degli ospiti. Il ritmo si interrompe a metà quarto a causa di un po’ di nervosismo per un fallo tecnico fischiato proprio a Robinson, diventano protagoniste le difese e Trento ne approfitta, tenendo a bada l’attacco trapanese e ribaltando la partita. Si va negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio, 46-43.

Squadre che impiegano due minuti per tornare a fare punti, difendendo in modo nervoso e con un gioco molto chiuso. Trapani Shark non riesce a ritrovare la concentrazione e fare il suo basket, restando in svantaggio per gran parte del quarto e perdendo tanti palloni mentre Dolomiti Trento è chiusa in difesa e riesce ad andare a canestro con più continuità. Si finisce con Trento in vantaggio per 63-57.

Ancora difese serrate al rientro, con Trapani Shark che continua a perdere molte palle e a non trovare spazi per andare a canestro. Trento resta in controllo della partita fino a metà quarto, quando inizia il risveglio di Trapani Shark: le squadre restano di fatto in parità fino a 30 secondi dalla fine della partita. Il match è deciso in 10 secondi: canestro di Robinson da 2 e risposta di Lamb da 3 a cui Trapani non riesce a rispondere, si chiude con Dolomiti Trento vincitrice per 83-80.

Repeša: “Abbiamo avuto la nostra chance”

A fine partita commenta il coach di Trapani Shark Jasmin Repeša: “Complimenti a Trento, noi abbiamo avuto la nostra chance ma loro hanno vinto con pieno merito così come potevamo vincere noi”.

(foto: social Trapani Shark)

