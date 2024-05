Trapani, si è insediato il questore Giuseppe Peritore: “Facciamo rete”

"Vogliamo essere sempre vicini ai cittadini"

TRAPANI – Giuseppe Felice Peritore, 61 anni, in polizia dal 1988, è da questa mattina, lunedì 6 maggio, il nuovo Questore di Trapani. Arriva dopo Salvatore La Rosa che venerdì scorso ha salutato la comunità trapanese, rimasto in provincia per poco più di quattro anni e che da oggi da neo dirigente generale di Pubblica Sicurezza: La Rosa ha assunto direttamente a Roma, al Viminale, il ruolo di consigliere ministeriale presso la direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia.

Peritore ha incontrato, stamane, i giornalisti assieme al vicario Cono Incognito ed al capo di gabinetto Alessandro Scardina. Una occasione per ringraziare da Trapani il capo della Polizia, prefetto Pisani, per l’incarico ricevuto. Un colloquio che da formale si è subito trasformato in un momento di presentazione del programma operativo. Uno specialista, il neo questore sul tema della gestione dei fenomeni migratori. In Sicilia già c’era stato, a Palermo ma anche impegnato sulla “frontiera” lampedusana.

A Trapani arriva da Imperia, dove si è dovuto occupare del problema migratorio sulle frontiera francese. E’ ovvio, e lui con le sue parole lo ha confermato, nel quotidiano lavoro da Questore di Trapani c’è anche altro.

“Serve un lavoro di squadra”

“Sarà – ha detto – un lavoro nella continuità e nel solco del mio predecessore”, la “ricetta” del questore Peritore è però quella di fare “rete”. “Il mio obiettivo su ogni problematica è realizzare il lavoro di squadra. Intanto tra le specialità di tutti i servizi di polizia, ma anche e non ultimi con le altre forze dell’ordine e le polizie locali. Lavorare tanto sugli aspetti della prevenzione generale, aumentando, appunto facendo rete, la presenza delle pattuglie sul territorio, anche servizi appiedati, nei centri storici e non solo. Essere sempre vicini ai cittadini”.

Prevenzione per il neo questore di Trapani significa anche “dare impulso agli uffici investigativi – ha evidenziato – con il coordinamento è naturale dell’autorità giudiziaria”.

Prevenzione e vicinanza ai cittadini che saranno esternati con iniziativa di incontro che il neo Questore Peritore vuole promuovere con i giovani, dentro, e fuori, dalle aule scolastiche: “Sono le direttrici che ho sempre seguito – ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti – e che hanno garantito ottimi risultati”.

Prima di incontrare la stampa, il questore Peritore ha indetto una riunione con le organizzazioni sindacali: “L’organizzazione del personale in servizio a Trapani – ha affermato – mi è apparsa ottima”, Trapani è anche destinataria nell’ambito della programmazione nazionale “di rinforzi che periodicamente giungono dal reparto Mobile e da altre specialità”. Insomma i numeri in campo “ci permettono di lavorare con una certa serenità”. Nell’agenda odierna del nuovo Questore anche altri incontri, come quello con le autorità giudiziarie del territorio.