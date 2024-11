Trapani, smantellato “bunker” dello spaccio: tre arresti VIDEO

In manette un 61enne e due minorenni

TRAPANI – I carabinieri hanno arrestato un 61enne e due minorenni, smantellando il “bunker” dello spaccio di via Rodolico nel quartiere Fontanelle, a Trapani.

Il blitz

Ci sono voluti 50 militari dell’Arma e il personale dei vigili del fuoco per smantellare quello che era un vero e proprio supermercato dello spaccio predisposto all’interno di un appartamento occupato abusivamente e fortificato con porte blindate e telecamere di videosorveglianza.

Nelle fasi del blitz, era due giovani di 16 e 17 anni a sorvegliare la casa. Con loro anche un pitbul adulto e un cucciolo.

All’interno, i carabinieri hanno rinvenuto dosi di hashish pronte alla vendita, materiale per la produzione e il confezionamento di crack, soldi in contanti per oltre 6 mila euro, nonché la contabilità manoscritta delle vendite e il relativo tariffario.

Droga e fuochi d’artificio

Trovati, all’interno un immobile adiacente, anche dei fuochi d’artificio, presumibilmente utilizzati per segnalare a distanza la disponibilità dello stupefacente.

Durante la fasi di perquisizione sono state denunciata altre tre persone perché nello loro case nascondevano panetti di hashish, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle sostanze.