Trapani, tensione in carcere: agenti aggrediti da due detenuti

Sono stati costretti alle cure del pronto soccorso

TRAPANI – “Due poliziotti penitenziari del carcere Pietro Cerulli di Trapani sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo essere stati colpiti dal lancio di una bomboletta di gas e da un bastone durante il servizio”. Lo rende noto Gioacchino Veneziano, segretario generale UILPA – polizia penitenziaria Sicilia.

“Un detenuto tunisino, che doveva essere spostato in un altro reparto perché trovato in possesso di sostanza non consentita, si è opposto barricandosi nella cella, usando il piede del tavolino di legno per impedire le operazioni della polizia penitenziaria, che ha dovuto usare il flex- racconta il sindacalista – L’intervento è iniziato verso le 16.00 di ieri ed è terminato stamattina, ma è stato rallentato e ostacolato dal continuo lancio di bombolette di gas incendiate di altri detenuti contro gli agenti ,costretti così ad operare per 20 ore consecutive. Diversi operatori sono stati richiamati dal riposo e dalle ferie”.

“Auguriamo pronta guarigione ai colleghi coinvolti, un plauso a tutto il personale che ha operato con professionalità abnegazione e compattezza in un contesto pericoloso”, conclude Veneziano