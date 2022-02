Trapani, vittoria in amichevole contro il Castellammare

I granata hanno sfidato la formazione che milita in Eccellenza

TRAPANI – E’ terminato l’allenamento congiunto tra Trapani e Castellammare, formazione militante nel girone A del campionato di Eccellenza siciliana. L’incontro odierno si è concluso con il risultato finale di 9-2 in favore dei granata. Ad aprire le ostilità ci ha pensato De Felice al 21′, poi il pari ospite al 25′; il nuovo vantaggio del Trapani porta la firma di Antezza al 40′ e ancora De Felice dopo un minuto. Nella ripresa doppietta anche per Antezza al 57′. A segno due volte Musso nel giro di due minuti, così come Russo tra il 66′ e il 70′. Il nono gol a firma di Spano al 78′. Nel finale il definitivo 9-2.