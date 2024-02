I carabinieri li hanno bloccati su un treno per Torino

PRATO – Due pachistani di 22 e 30 anni sono stati fermati ieri sera dai Carabinieri per l’omicidio a scopo di rapina del trasportatore 59enne indiano accoltellato a Seano, in provincia di Prato. Erano in fuga su un treno da Milano a Torino. I due avevano rapporti di lavoro ed economici con la vittima.