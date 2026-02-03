Trasporto abusivo di acqua, maxi multa nell’Agrigentino

Guidava il mezzo pur essendo sprovvisto di patente

AGRIGENTO – Trasportava 5 mila litri d’acqua, per rivenderla, senza alcuna “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia), né documentazione che certificasse la salubrità e la tracciabilità dell’acqua. E lo faceva guidando senza patente un’autobotte.

A bloccare la vendita, a Canicattì (Agrigento), sono stati i carabinieri. Lo hanno fatto nell’ambito di una serie controlli per la tutela della salute pubblica e il contrasto delle attività illecite nel settore del trasporto e della commercializzazione dell’acqua.

Accertate le violazioni, al conducente sono state elevate sanzioni per 5.500 euro, con contestuale diffida alla cessazione dell’attività illecita.

L’uomo è stato inoltre sanzionato, altri 5.100 euro, perché sorpreso alla guida del veicolo senza essere munito della prescritta patente di guida.

FOTO DI ARCHIVIO