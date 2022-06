Trasporto aereo e lo sciopero di oggi: tanti i voli cancellati

La mobilitazione dei lavoratori è stata convocata da Filt-Cgil e Uiltrasporti

PALERMO – Sono oltre 90 i voli Ryanair cancellati in Italia per lo sciopero di 24 ore proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti per oggi. Circa 40 – spiegano i sindacati – sono stati cancellati preventivamente ieri mentre circa 50 sono stati cancellati prima delle 18, all’entrata della fascia di garanzia (18-21).

A questi voli si aggiungono i circa 30 cancellati in Toscana per lo sciopero di Toscana aeroporti handling e Toscana aeroporti Spa mentre altre cancellazioni riguardano la protesta proclamata da Uiltrasporti per i lavoratori di Easyjet e Volotea.