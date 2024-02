Trasporto d’emergenza neonati, convenzione tra ospedali di Avola e Catania

Lo ha reso noto il commissario straordinario

SIRACUSA – Il servizio trasporto di emergenza del neonato sarà temporaneamente coperto, anche per l’ospedale di Avola, dall’Hub del Bacino di riferimento dell’Azienda Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Lo ha reso noto il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone.

L’Asp di Siracusa ha stipulato una convenzione con l’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania per il supporto specialistico pediatrico e per assicurare la copertura dei turni ad Avola ed ha esteso il contratto in atto con le società esterne per il medesimo servizio.