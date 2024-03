Travolto da un’auto, muore in ospedale per via delle ferite riportate

A distanza di sei giorni

CALTAGIRONE – Lo scorso 19 marzo era stato travolto da un’auto in via Cristoforo Colombo: da lì, il soccorso del personale medico del 118 e poi il ricovero all’ospedale Gravina di Caltagirone. Sei giorni durissimi a lottare tra la vita e la morte. Alla fine, però, l’83enne vittima dell’incidente non ce l’ha fatta. È deceduto in un letto d’ospedale per via del violento trauma cranico che ha riportato nell’impatto con la vettura e la successiva caduta a terra.

Le sue condizioni erano subito apparse gravissime, purtroppo vani sono stati i tentativi dei medici di salvargli la vita.