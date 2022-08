Tregedia della strada a Licata, muore un 15enne: l’amico è sotto operazione

Lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiavano

LICATA (AGRIGENTO) – Un’altra tragedia della strada in provincia di Agrigento. Dopo lo scontro di ieri tra un’auto e una moto lungo la Statale 115 a Sciacca, che ha provocato la morte di una donna e il ferimento grave di un uomo, un quindicenne è morto, stanotte, a Licata dopo un incidente stradale verificatosi in via Torregrossa. SI chiamava Emanuele Piacenti.

Il quattordicenne che era con lui è rimasto ferito gravemente ed è in sala operatoria all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. In via Torregrossa vi sarebbe stato uno scontro fra tra un’auto e uno scooter, a bordo del quale c’erano i due ragazzini. Il quindicenne, che era alla guida di uno Scarabeo, sarebbe morto sul colpo nell’urto con una Fiat Panda. Della ricostruzione dell’incidente si sta occupando la polizia.