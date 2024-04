Tremestieri, bocciato il “Bilancio di Genere” proposto da Di Stefano

In Italia le prime esperienze di bilancio di genere sono state realizzate negli enti locali

CATANIA – Il Comune di Tremestieri Etneo non vuole il “Bilancio di genere”: il Consiglio Comunale, nella seduta svoltasi giorno 11 aprile 2024, ha bocciato la mozione presentata dalla consigliera comunale Mariangela Distefano, che invitava il Sindaco e la Giunta a introdurre gradualmente il bilancio di genere accanto alla stesura del bilancio-economico finanziario.

“Il bilancio di genere”, spiega la consigliera, “non è un bilancio separato per le donne: è un documento che esprime la volontà di un Comune di promuovere stabilmente la parità tra uomini e donne, analizzando e valutando in un ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari di un’amministrazione, con uno specifico obiettivo: mettere a sistema le politiche per le pari opportunità e tracciare un percorso di promozione dell’effettiva parità tra uomini e donne”.

In Italia le prime esperienze di bilancio di genere sono state realizzate negli enti locali e l’ANCI ne ha talmente apprezzato il valore da dedicarvi un quaderno di approfondimento. Oggi il bilancio di genere è una realtà anche a livello nazionale: La Circolare n. 22/2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le linee guida per la sua redazione e il PNRR ha individuato nella parità di genere una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale, insieme a Giovani e Mezzogiorno.

Continua la consigliera Distefano: “La mozione era aperta alla sottoscrizione degli altri consiglieri che ne condividessero i contenut, perché investe un ambito che non ha colore politico e su cui avrebbe dovuto esserci la convergenza di tutti: invece nessun altro ha voluto firmarla e tutti i consiglieri di maggioranza hanno dato voto contrario”.

“Ancora una volta”, conclude la consigliera “è prevalsa la chiusura rispetto alla condivisione nel portare avanti valori che dovrebbero essere comuni e Tremestieri ha perso l’opportunità di essere all’avanguardia nell’adottare uno strumento che avrebbe potuto diventare il volano per un’efficace politica di promozione delle pari opportunità”.