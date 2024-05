Treni in Sicilia: sospese alcune tratte da giugno a settembre

Ecco quali

CATANIA – Rete ferroviaria italiana, società capofila del polo Infrastrutture del gruppo Fs, eseguirà interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria su alcune tratte delle linee Palermo-Agrigento, Palermo-Catania e Catania-Caltagirone. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni dal 10 giugno all’8 settembre.

European Railway Traffic Management System

I lavori prevedono attività propedeutiche all’installazione della tecnologia European Railway Traffic Management System, progetto finanziato nell’ambito del Pnrr, riguardante il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario.

Ammonta a circa 79 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, il valore dell’investimento per l’installazione del sistema Ertms su complessivi 124 km. Previsti inoltre interventi all’infrastruttura ferroviaria, per un investimento di circa 10 milioni di euro. Di seguito il dettaglio dei lavori.

Le tratte sospese

Linea Palermo-Agrigento, tra Roccapalumba e Agrigento dal 10 giugno all’8 settembre per attività propedeutiche all’installazione della tecnologia Ertms e interventi di consolidamento di alcune opere d’arte ferroviarie e ricostruzione di alcuni rilevati, opere preliminari all’upgrade prestazionale della linea .

Linea Palermo-Catania, tra Imera, Villarosa ed Enna dal 10 giugno all’8 settembre per interventi di manutenzione straordinaria al viadotto stradale Morello, di consolidamento e impermeabilizzazione del ponte ferroviario Cinque Archi e di risanamento della massicciata nella galleria Portella.

Linea Catania-Caltagirone, tra Grammichele e Caltagirone, dal 10 giugno all’8 settembre, per lavori di Anas interferenti con la circolazione ferroviaria. I lavori creano le condizioni per innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità, ma possono essere eseguiti soltanto interrompendo la circolazione dei treni.

Sono stati pertanto individuati periodi tali da minimizzare, per quanto possibile, l’impatto sui viaggiatori. Dal 3 e fino al 21 giugno, personale di Rfi sarà presente nelle stazioni di Agrigento e Roccapalumba per fornire informazioni utili per i viaggiatori. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e sui siti web di Rfi e Trenitalia.