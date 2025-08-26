Trenitalia, giuramento a Palermo per 36 nuovi capitreno

La cerimonia all'assessorato Servizi demografici del Comune

PALERMO – Cresce ancora l’organico del Regionale di Trenitalia in Sicilia. Cerimonia di giuramento, oggi a Palazzo Burgio di Villafiorita, sede dell’Assessorato ai Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Palermo, per 36 nuovi capitreno e quattro nuovi operatori di assistenza e vendita. Presenti Dario Falzone, Assessore al Personale del Comune di Palermo, la Professoressa Clara Celauro, Esperta del Comune di Palermo per i Trasporti e la Mobilità Sostenibile, e il Direttore Regionale Sicilia di Trenitalia, Pasquale Cammisa.

Il capotreno e il personale di customer care sono punti di riferimento essenziali per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il personale di customer care è Incaricato di Pubblico Servizio mentre il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Sono 564 le assunzioni della Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia negli ultimi anni, fra personale a bordo e di terra. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani siciliani e va di pari passo con il completo rinnovo della flotta del Regionale.

In Sicilia, anche il piano di ammodernamento della flotta del Regionale ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione, non solo per quanto riguarda l’arrivo dei nuovi treni, ma anche per i servizi, sempre più improntati all’intermodalità, grazie alla stretta collaborazione con la Regione Siciliana, committente del servizio. Sono già 50 i nuovi convogli, fra treni elettrici monopiano e diesel-elettrici, a circolare sui binari dell’Isola, ed entro la fine dell’anno la flotta sarà incrementata di ulteriori 3 unità.