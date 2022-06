Trizzino e Damante: “Il piano faceva acqua da tutte le parti”

Parlano i due deputati del Movimento 5 Stelle

“Lo avevamo detto già all’indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale che il programma di Musumeci sui rifiuti, faceva acqua da tutte la parti. Adesso arriva la conferma dall’autorità internazionale più importante, quella che dà il via libera ai fondi europei. La Commissione europea dichiara il piano regionale non conforme.”

Sono le parole del deputato del Movimento 5 Stelle, Giampiero Trizzino, dopo avere scoperto che la Commissione europea ha bocciato il piano rifiuti della Regione siciliana: “Non è conforme”.

Trizzino aggiunge: “Neppure ieri raccoglievamo il grido d’allarme dei sindaci che si trovano costretti ad aumentare in modo spropositato la tassa sui rifiuti per sopportare le spese legate al trasporto fuori regione, proprio a causa della carenza degli impianti in Sicilia.”

Sulla stessa lunghezza d’onda Ketty Damante: “La non conformità del piano dei rifiuti non solo mette a rischio la tutela del nostro già martoriato territorio, ma rappresenta un potenziale danno per le tasche dei siciliani. Senza questo documento restano bloccati sia fondi europei della programmazione 2014-2020, per un importo di circa 35 milioni di euro, sia quelli inerenti al periodo 2021-2027.”