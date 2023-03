Trofeo della legalità, svelati i primi nomi del Memorial Joe Petrosino

Tanti atleti che sapranno entusiasmare il pubblico palermitano

PALERMO – Si presenta con l’abito delle grandi occasioni il I Trofeo della Legalità Rotary – Memorial Joe Petrosino, in programma domenica 19 marzo a Palermo. Lo dicono i numeri “raccolti” finora dagli organizzatori, lo dice soprattutto la qualità degli atleti che saranno presenti ai nastri di partenza: tanti, qualificati e che sapranno sicuramente entusiasmare il pubblico presente, nel corso della gara. Molti degli atleti in gara domenica nel capoluogo siciliano, sono stati protagonisti assoluti dei Campionati italiani di corsa campestre che si sono disputati nel fine settimana 12-13 marzo a Gubbio.

I NOMI

A cominciare da Osama Zoghlami, bronzo agli europei di Monaco 2022, nei 3000 siepi e terzo a Gubbio ai tricolori di cross nei 10 km. Accanto a lui, il gemello Ala Zoghlami, nono nella finale olimpica dei 3000 siepi a Tokyo e neo campione italiano di cross corto, terzo titolo consecutivo, che lo fa arrivare a sette allori assoluti in carriera. In gara ci sarà anche Antonino Lollo campione italiano in maratona nel 2021 e ancora Federico Sammartino con un 2022 concluso con la convocazione nella nazionale azzurra giovanile e protagonista tra gli junior sempre ieri a Gubbio.

Lungo l’elenco: Salvatore Pizzitola, recente vincitore con tanto di PB sui 10 km alla StraLicata, Wilson Marquez gioiellino della Siracusatletica (3’46 nei 1550 metri), Fabrizio Vallone atleta nazionale Fisdir, oro ai mondiali del 2021 in Polonia nella distanza dei 10.000 su pista, Diakite Soumaila vincitore della “mezza” alla Maratona di Palermo. Lista lunga ma vale la pena scorrerla: a Palermo ci saranno anche Vincenzo Agnello, atleta di Misilmeri allenato da Tommaso Ticali, più volte in azzurro e che vanta il tempo di 1h03’24 nella mezza maratona; Mohamed Zerrad già campione italiano nei 1500 metri e vincitore della Corsa della Befana, del gennaio scorso, a Roma, Luca Ursano anch’egli nel giro della nazionale italiana che detiene un PB sub 30′ nei 10 km su strada.

A supporto gli alfieri della società organizzatrice l’Asd Sicilia Running Team, atleti che stanno contribuendo alla crescita esponenziale della società palermitana in campo nazionale: Andrea Lo Nigro, Yassine Metraoui, Daniele Piraino (tra i più forti M40 al mondo), Raphael Yoppi, Alessandro Brancato che vanta un personale in maratona di 2h17’59 e Andrea Palumbo.