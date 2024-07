Troina, al via la nuova edizione di Oltremythos del festival di Tabita

Appuntamento venerdì 2 agosto alle 21.00 il suggestivo Loggiato di Sant’Agostino

Troina (EN), 30 luglio – Prende il via la nuova sezione Oltremythos che fa parte della rassegna Mythos Troina Festival diretta da Luigi Tabita.

Troina, al via la nuova edizione di Oltremythos

Venerdì 2 agosto alle 21.00 il suggestivo Loggiato di Sant’Agostino ospiterà la serata – evento Massini racconta gli dèi.

Protagonista l’amato scrittore e raccontastorie, Stefano Massini, che è l’unico autore italiano nella storia ad essersi aggiudicato il Tony Award, l’Oscar del teatro americano.

Compositore e “scompositore” di parole, di storie, di miti, con il tratto consueto del suo narrare, Massini emoziona e fa riflettere: ironico e spiazzante, in questa serata speciale, farà vivere lo spettatore dentro il mondo degli Dèi e del Mito, per raccontare anche di noi, dei nostri stati d’animo e del nostro tempo.

La sezione Oltremythos si concluderà il 10 agosto con lo spettacolo “Metamorfosi” in scena al Monte Muganà, con protagonista Pia Lanciotti che sarà diretta dalla regista Cinzia Maccagnano.

La biografia di Massini

I suoi testi sono tradotti in più di 30 lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie-Française, dalla Cina alla Corea, dal Sud Africa al Cile, l’Iran, l’Australia. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi televisivi, come Ricomincio da Rai 3, il varietà che Massini ha condotto per due stagioni in prima serata sulla Rai ed il recente Riserva Indiana. Ha ricevuto alcuni dei massimi premi in Europa.

Dal 2016 collabora con il quotidiano la Repubblica non solo come editorialista e critico letterario ma anche con la rubrica settimanale “Manuale di Sopravvivenza”. Il Financial Times gli ha recentemente dedicato un’ampia intervista-ritratto uscita nei 5 continenti.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 assieme a Paolo Jannacci con la canzone “L’uomo nel lampo” sulle morti sul lavoro ha segnato uno dei picchi di ascolto della serata.