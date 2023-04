Trovano anello diamanti in aeroporto, denunciati coniugi

Invece di restituirlo portano via il gioiello.

1' DI LETTURA

CATANIA – La Polizia di Frontiera dell’aeroporto di CATANIAha denunciato per furto una coppia di coniugi che prima di imbarcarsi per Milano Malpensa si sarebbe appropriato di un anello in oro bianco con tre diamanti caduto mentre ad una donna che era in procinto di varcare e controlli di sicurezza dello scalo etneo. E’ accaduto il 21 aprile scorso. L’uomo avrebbe raccolto l’anello e l’avrebbe dato alla moglie, che se lo sarebbe messo al dito. Dopo che la proprietaria, giunta a destinazione, ha denunciato il furto, la coppia è stata rintracciata dagli agenti della Polizia di Frontiera mentre era in coda al gate d’imbarco dell’aeroporto di CATANIA; la donna ha detto di aver trovato l’anello nella zona dei controlli di sicurezza e l’ha consegnato ai poliziotti. L’anello è stato posto sotto sequestro in attesa di essere restituito alla proprietaria.