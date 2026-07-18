Ripescata da una bagnante

PALERMO – Ci sono tutte le caratteristiche per definirlo il giallo dei proiettili. Poco prima delle 11 di stamani, sabato 18 luglio, giunge una chiamata al 112. Una donna stava facendo il bagno all’Addaura quando ha visto sul fondale – a circa cinque metri di profondità e sette metri dalla costa – un sacchetto di plastica con qualcosa che somigliava a dei proiettili.

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Si è fatta aiutare per ripescare il sacchetto. Non si sbaglia, si tratta davvero di proiettili di pistola inesplosi. Chiama subito il 112 e i primi ad arrivare sul lungomare Cristoforo Colombo sono i carabinieri del Nucleo radiomobile.

Analisi sui proiettili rinvenuti all’Addaura

Adesso bisogna analizzare i proiettili. Non è escluso che intervengano i sub per scoprire se ci sia anche una pistola. L’arma potrebbe essere stata usata per un delitto. Qualcuno si è disfatto dei proiettili, sperava che chissà quale segreto restasse in fondo al mare? È stata subito allertata la Procura della Repubblica.

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