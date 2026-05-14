 Rintracciata la donna scomparsa coi figli da Piacenza: stanno bene
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Trovata la donna scomparsa da Piacenza con i figli da 3 settimane

Piacenza ritrovata donna scomparsa con i figli
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La procura: stanno tutti bene
LE INDAGINI
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PIACENZA – “Rintracciata Sonia Bottacchiari e i figli Nishanta e Joshua Groppi. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”. 

Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”. 

Sul caso proseguiranno le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza, al momento per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. “Saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto – afferma la procuratrice di Piacenza -. Ringrazio, per l’impegno profuso e la professionalità evidenziata nelle indagini, i Carabinieri del Comando provinciale di Udine e del Comando provinciale di Piacenza”.

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