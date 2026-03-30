I bimbi hanno chiamato il padre: "Mamma dorme da ore"

Due bambini soli in casa con la madre immobile da ore. È questa la scena che ha portato alla scoperta del cadavere di una donna di 27 anni nel suo appartamento di Torino.

Trovata morta a Torino, l’allarme

Come ricostruisce il “Corriere della Sera”, la giovane – originaria della Nigeria – è stata trovata senza vita nella camera da letto della sua abitazione. In casa, al momento dei fatti, erano presenti i due figli, di 5 e 7 anni. A far scattare l’allarme è stato il marito, che si trovava fuori e non riusciva a mettersi in contatto con la moglie.

La telefonata dei figli al padre e il rientro in casa

Nel tentativo di capire cosa stesse accadendo, l’uomo ha parlato telefonicamente con i bambini. Sono stati loro a dirgli che la madre “stava dormendo da molte ore”. A quel punto, preoccupato, è rientrato nell’appartamento, dove ha trovato il corpo senza vita della donna.

Trovata cadavere a Torino: ecco come sarebbe morta

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. I primi accertamenti farebbero pensare a un decesso per cause naturali, ma saranno gli esami medico-legali a chiarire con esattezza le circostanze.

Il supporto psicologico ai due minori

Nel frattempo sono stati attivati anche i servizi di assistenza psicologica per i due bambini presenti in casa al momento del ritrovamento, rimasti accanto alla madre per diverse ore prima dell’arrivo dei soccorsi.

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