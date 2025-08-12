Trovato morto il bimbo disperso in mare, la catena umana per le ricerche

Il tragico epilogo

È stato ritrovato morto il piccolo Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni del quale non si avevano più notizie. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato la salma a cento metri dalla battigia poco distante da dove era scomparso dal pomeriggio di, ieri, lunedì. Era vicino ai frangiflutti, alla profondità di due metri.

Nelle scorse ore, anche i turisti che si trovavano sulla spiaggia avevano partecipato alle ricerche del bambinone era scomparso in mare al Cavallino (Venezia). Una cinquantina di bagnanti avevano formato una catena umana. Partendo dalla battigia e proseguendo verso il mare. Per scandagliare il tratto dove il piccolo è stato avvistato l’ultima volta.