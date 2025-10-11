Trovato morto in ospedale dopo 10 giorni, sequestrata la salma

I familiari vogliono sapere cosa è successo

PALERMO – È stata sequestrata la salma di Giovanni Cuvello, il pensionato di 73 anni scomparso dall’ospedale Villa Sofia 10 giorni fa e trovato morto ieri nel nosocomio, come raccontato da LiveSicilia. I carabinieri stanno indagando per accertare cosa sia successo e come mai l’anziano sia stato trovato senza vita in un locale tecnico.

“Mio fratello non aveva mai avuto problemi psichici – dicono i familiari di Cuvello che l’hanno visto l’ultima volta il 30 settembre – Era stato accompagnato in ospedale per un controllo. Aveva problemi di respirazione. Adesso speriamo che venga disposta l’autopsia e così potremo sapere come e perché è morto”.

“È stato registrato poco prima delle 19 – ha raccontato la sorella – ci hanno detto di averlo chiamato intorno alle 20,30, ma di non averlo trovato”. Da quel momento, di Giovanni Cuvello non c’è più stata alcuna traccia. I familiari, disperati, ne hanno denunciato la scomparsa, hanno diffuso appelli sui social, si sono rivolti a Chi l’ha Visto. Le ricerche sono partite subito: sono state passate al setaccio le zone vicine all’ospedale, compreso il Parco della Favorita.