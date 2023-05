Truffa all’Unione europea con i morti, scatta il sequestro

Indagine della guardia di finanza

SCIACCA (AGRIGENTO) – Truffa all’Unione europea con i fondi per l’agricoltura coinvolgendo anche persone morte o emigrate oltreoceano. La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza di Sciacca, in provincia di Agrigento, e ha portato a un sequestro di beni per 240mila euro.

Il sistema della truffa

Quattro gli indagati dalla Procura di Agrigento per la truffa all’Unione europea. Emerso un sistema attraverso il quale i quattro dichiaravano di coltivare superfici di terreno agricolo superiori al reale. Tutto questo avveniva attraverso la presentazione di falsi contratti di comodato e affitto stipulati all’insaputa dei proprietari. Diversi proprietari terrieri, ascoltati dalla guardia di finanza, hanno disconosciuto le firme apposte sui falsi contratti presentati per poter beneficiare delle erogazioni pubbliche, mentre altri sono risultati addirittura deceduti da oltre vent’anni o emigrati negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso in paesi del Nord Europa o in America per non fare più ritorno in Italia.