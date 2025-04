Catania, offriva falsi posti di lavoro online: denunciato un 33enne

L'uomo si spacciava per un imprenditore

CATANIA – La Polizia di Stato del Commissariato di Nesima ha denunciato un 33enne catanese per truffa aggravata ai danni di un trentenne in cerca di occupazione. Le indagini degli agenti sono state rapide e hanno permesso di identificare il responsabile in pochi giorni.

La vittima aveva risposto a un annuncio su “Market Place” di Facebook che offriva un posto come aiutante pasticcere in una pasticceria della città. Contattato l’inserzionista, un uomo che si era spacciato per il titolare gli aveva richiesto il possesso della certificazione HACCP come requisito essenziale. Di fronte alla sua mancanza, si era offerto di procurargliela dietro il pagamento di circa 40 euro.

L’incontro e la scoperta dell’inganno

Dopo aver raggiunto un accordo, vittima e truffatore si sono incontrati in piazza Stesicoro. L’uomo, incassata la somma pattuita, ha dato appuntamento al giovane per il giorno successivo per formalizzare l’assunzione e iniziare a lavorare.

La mattina seguente, presentandosi in pasticceria, l’aspirante pasticcere ha scoperto la verità parlando con il vero proprietario dell’attività: era stato vittima di una truffa.

Indagini della Polizia

Avvisati dai colleghi dell’ufficio denunce della Questura, i poliziotti del Commissariato di Nesima hanno avviato le indagini. Partendo dal numero di telefono utilizzato per la truffa e dalla sommaria descrizione fornita dalla vittima, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria sono riusciti a individuare il responsabile.

Il 33enne è stato identificato come un uomo con precedenti specifici per truffe simili, commesse con lo stesso modus operandi: adescava online persone in cerca di lavoro, promettendo false opportunità lavorative e richiedendo pagamenti per presunte certificazioni, appropriandosi indebitamente del denaro senza dare seguito alle promesse. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di truffa aggravata.