Truffa del finto carabiniere a un’anziana, arrestato un napoletano

L'operazione dei militari della compagnia di piazza Verdi

PALERMO – Truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana, arrestato un napoletano di 44 anni. L’operazione è stata condotta dai militari della compagnia Piazza Verdi che sono riusciti a ricostruire il modus operandi dell’indagato che, attraverso il monitoraggio di alcuni profili social, è stato individuato nel capoluogo siciliano.

L’uomo come ormai prassi, fingendosi un carabiniere, si è presentato a casa dell’anziana vittima, simulando lo svolgimento di indagini per presunte rapine commesse con l’utilizzo dell’autovettura intestata al fratello della donna che, nel frattempo, veniva contattato telefonicamente da alcuni complici e invitato a presentarsi in caserma.

La signora è stata quindi convinta a esporre tutti i gioielli di cui era in possesso, per un valore di circa 10.000 euro che, sono stati prelevati dal 44enne con la scusa di doverli confrontare con quelli rubati. All’uscita dell’abitazione il truffatore ha trovato però i veri carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato e recuperato tutta la refurtiva successivamente restituita alla vittima. L’uomo è stato condotto nel carcere di Pagliarelli.