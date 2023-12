Truffa dello specchietto in Sardegna: arrestato 20enne di Adrano

Ha agito con un complice picchiando un 75enne

CATANIA – Avevano tentato la truffa dello specchietto su un agricoltore di 75 anni, lo scorso agosto a Villasor (nel sud della Sardegna), ma l’uomo non c’era cascato e i due malfattori l’avevano picchiato, gli avevano danneggiato l’auto con una sbarra di metallo e poi se n’erano andati portandogli via il portafogli che conteneva solo alcuni documenti.

L’arresto

Uno dei due è stato arrestato ieri a Livorno dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Cagliari, su richiesta della Procura, dopo le indagini svolte dai militari di Sanluri. Si tratta di un ventenne residente ad Adrano già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

I fatti

La rapina era avvenuta il 14 agosto scorso in ‘Bia Serramanna’. L’agricoltore era alla guida della sua Volkswagen Polo, quand’era stato avvicinato da due uomini su una macchina bianca che l’avevano costretto a fermarsi, per poi accusarlo di aver danneggiato lo specchietto retrovisore del loro veicolo. Il 75enne aveva reagito negando ogni addebito e i due lo avevano colpito con calci e pugni.