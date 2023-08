Reddito di cittadinanza, falso sms da parte dell’Inps

L'allerta da parte della polizia postale, che raccomanda di non aprire il link

1' DI LETTURA

“Gentile utente, per evitare la revoca dei suoi benefici Inps la invitiamo ad identificarsi, per proseguire clicchi su questo link”. È il testo di un messaggio che sta raggiungendo tramite sms migliaia di utenti.

Il messaggio, però, è una truffa che sta cavalcando chi cerca di trafugare i dati di molti cittadini che hanno subito la sospensione del sussidio.

L’obiettivo è quello di rubare i dati personali di migliaia di utenti. Gli hacker, forti dell’errore che potrebbero commettere molti utenti, sono pronti all’agguato e rubare migliaia di dati. Andando avanti nella procedura dell’sms, infatti, l’ignaro utente potrebbe trovarsi davanti a un sito falso, identico a quello dell’Inps.

La polizia postale nelle ultime ore ha raccomandato agli utenti di non aprire il link e, nel dubbio, di accedere soltanto dal sito ufficiale dell’Inps alla propria area personale. Anche l’istituto nazionale di previdenza ha diffuso un messaggio tramite i social per avvertire i cittadini: “Attenzione! Sono in corso nuovi tentativi di truffa via sms. Non cliccate sul link e non fonrite nessun dato”.