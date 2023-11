Siracusa, truffe sui fondi agricoli Ue: misure cautelari per sette persone

L'operazione di Dia e Procura europea, sedici gli indagati

SIRACUSA – Truffe sui fondi Ue per l’agricoltura: la Direzione investigativa antimafia e il reparto Carabinieri Tutela agroalimentare, hanno eseguito un’ordinanza cautelare provvedimento applicativo di misure cautelari emesso del gip di Siracusa nei confronti di 7 persone ritenute presunte responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata, falso in atto pubblico e reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita.

Truffe sui fondi Ue: le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura Europea (Eppo), Ufficio di Palermo, sono nate da verifiche svolte per l’adozione di interdittive antimafia ed hanno consentito di appurare che 16 indagati – ritenuti inseriti in contesti familiari contigui alla criminalità organizzata – sono riusciti fraudolentemente a ottenere 900mila euro del Fondo europeo agricolo di garanzia (FeaGa) facendo fittiziamente figurare nella propria disponibilità terreni agricoli in realtà sottoposti a sequestro dell’Autorità Giudiziaria, attraverso la produzione di falsi contratti di compravendita e di affitto, in relazione a 13 eventi di frode ricostruiti dalle indagini.

Accogliendo il quadro indiziario fornito da Dia e Carabinieri il gip di Siracusa, su richiesta della Eppo, ha disposto per sei indagati la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per un settimo l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Tutte le notizie da Siracusa e provincia: continua a leggere su Livesicilia Siracusa