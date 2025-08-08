Trump sonda Meloni per incontrare Putin a Roma: no di Mosca  

Secondo quanto si apprende, il presidente americano Donald Trump, ha sondato ieri la premier Giorgia Meloni, durante una telefonata, in merito alla disponibilità dell’Italia di ospitare a Roma l’incontro sulla guerra in Ucraina. Tra lo stesso presidente Usa e Vladimir Putin. Sempre secondo quanto viene riferito, la presidente del Consiglio avrebbe dato il suo assenso alla richiesta (l’ipotesi era che si tenesse già lunedì prossimo).
Tuttavia, a stretto giro, l’agenzia statale russa Tass, citando una fonte, ha smentito: “Non sarà in Europa”.