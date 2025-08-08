 Trump sonda Meloni per incontrare Putin a Roma: no di Mosca
Trump sonda Meloni per incontrare Putin a Roma: no di Mosca  

La premier avrebbe dato il suo assenso alla richiesta
LA GUERRA IN UCRAINA
Secondo quanto si apprende, il presidente americano Donald Trump, ha sondato ieri la premier Giorgia Meloni, durante una telefonata, in merito alla disponibilità dell’Italia di ospitare a Roma l’incontro sulla guerra in Ucraina. Tra lo stesso presidente Usa e Vladimir Putin. Sempre secondo quanto viene riferito, la presidente del Consiglio avrebbe dato il suo assenso alla richiesta (l’ipotesi era che si tenesse già lunedì prossimo).

Tuttavia, a stretto giro, l’agenzia statale russa Tass, citando una fonte, ha smentito: “Non sarà in Europa”.

