Le parole del presidente statunitense e le polemiche

ROMA – “Amo l’Italia, penso che sia una grande leader. (Giorgia Meloni, ndr) cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”. Lo afferma, in breve un colloquio telefonico con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il numero uno della Casa Bianca ha risposto ad una domanda sull’intervento e sull’aiuto possibile dell’Italia nella guerra degli Stati Uniti e di Israele in Iran.

Immediate le polemiche. “Nel contesto di una guerra illegale, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo, è un’affermazione grave e inquietante. L’Italia deve lavorare per fermare una guerra contraria ai nostri principi e ai nostri interessi, non per “cercare di aiutare”., dice il responsabile Esteri della segreteria del Pd, Peppe Provenzano. “Il governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità”.