Turismo: dal 10 al 12 novembre la VII borsa del turismo extralberghiero a Palermo

B2B con buyers di tutto il mondo, talk, expo, seminari, occasioni di networking, finestre sui territori, la gastronomia e l’artigianato artistico. Per la prima volta nella città di Palermo

Palermo. Torna dal 10 al 12 novembre la BTE, Borsa del turismo extralberghiero, organizzata per il settimo anno da Confesercenti Sicilia e dedicata al mondo della ricettività alternativa all’hotellerie: B&B, case vacanza, turismo nautico, campeggi, dimore storiche, glamping, accoglienza diffusa. L’evento, l’unico nel Sud Italia dedicato a questo segmento strategico per lo sviluppo turistico e la rivitalizzazione di tanti territori, approda per la prima volta nella città di Palermo, negli spazi espositivi del Cruise Terminal del porto. Solo nel Palermitano l’extralberghiero, conta 1422 imprese per 38.643 posti letto, l’88% del numero di esercizi del settore e il 62% dei posti letto (dati OTIE 2022).

In questi anni la BTE ha consentito ad oltre 1000 aziende dell’extralberghiero di posizionarsi nei mercati esteri grazie agli accordi siglati nel corso dei B2B con buyers provenienti da tutto il mondo. La forza dell’evento sta nell’affiancare all’ExpoBTE – lo spazio espositivo pensato per alimentare sinergie e nuove relazioni commerciali tra il sistema dell’extralberghiero, le imprese erogatrici di offerte dedicate al comparto e tutte le componenti che alimentano la formula del turismo esperienziale, naturalistico, sostenibile e creativo – incontri B2B in cui i titolari delle imprese entrano in contatto con tour operators internazionali facendo conoscere la propria offerta e approfondendo le caratteristiche della domanda dei vari mercati; seminari formativi con esperti del settore, ideati per essere acceleratori di sviluppo delle imprese; e educational tour sul territorio dedicati ai buyers stranieri nei giorni che precedono la BTE. Quest’anno gli Educational tour toccheranno i comuni di Castelbuono, Bagheria e Monreale, in provincia di Palermo, e il comune di Santo Stefano di Camastra e il Parco dei Nebrodi, in provincia di Messina.

“Fin dalla prima edizione – dice Vittorio Messina, presidente regionale di Confesercenti e presidente nazionale di Assoturismo – abbiamo voluto creare un’occasione di confronto tra i titolari delle imprese dell’extralberghiero non solo con i buyers ma con chi gestisce servizi utili all’efficientamento di queste imprese. Fare network significa rafforzare l’offerta e le aziende. Inoltre, ci siamo resi conto che mancavano occasioni di formazione che consentissero di consolidare le aziende soprattutto nei mercati esteri. Per questo, nei giorni della BTE sono in programma seminari che analizzano aspetti gestionali e per la comunicazione, essenziali per la competitività non solo delle aziende ma dei territori nel loro complesso”.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alle aziende espositrici rappresentative del Made in Sicily che concorrono a rafforzare l’immagine della regione quale destinazione turistica di eccellenza. L’evento in questi anni ha ospitato oltre 150 buyers internazionali.

La BTE vede la partecipazione dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana. Ha inoltre il patrocinio di Città metropolitana di Palermo; Comune di Palermo; Unioncamere Sicilia; Camera di Commercio Palermo-Enna; Irfis FinSicilia; Gesap. Partner tecnici: OTIE e Pid, punto impresa digitale. Info e aggiornamenti su https://borsaturismoextralberghiero.it/