Turismo, Russo: “Fandonie del centrosinistra stroncate da dati Viminale”

ROMA – “Le fandonie del centrosinistra in merito al turismo in Italia continuano ad essere stroncate dai dati che giungono puntuali dal Viminale. Le rilevazioni che arrivano da “Alloggi web”, banca dati del Ministero dell’Interno, attestano un aumento del 6,22% dei turisti in Italia durante l’estate del 2025: 71.678.640 coloro che hanno pernottato in strutture ricettive mentre, nello stesso periodo del 2024, erano stati 67.484.163″. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, capogruppo Fdi in Commissione bicamerale insularità.

“L’andamento positivo caratterizza tutte le macro categorie, comprese le strutture alberghiere e quelle extra alberghiere che ne hanno beneficiato toccando quasi un primato. Anche nelle città d’arte del Sud i visitatori sono in netta crescita. Lasciamo al centrosinistra la sua narrazione strumentale e pessimistica di un Paese in crisi che non esiste. L’operato del Governo Meloni è vincente ed i turisti scelgono l’Italia perché è un Paese in ottima salute”.

Anche Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha parlato di dati in crescita per quanto riguarda il capoluogo siciliano.