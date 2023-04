Turista ferito a Favignana, volo di cinque metri dalla scogliera

Soccorso da Sass e Aeronautica

FAVIGNANA (TRAPANI) – Turista cade dalla scogliera a Favignana. Soccorso alpino e speleologico Siciliano e 82simo centro Csar dell’Aeronautica militare in azione nell’isola per soccorrere un escursionista toscano. L’uomo, un 44enne di Pontedera, in provincia di Pisa, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una scogliera.

La dinamica

Poco dopo le 14 il 44enne, in escursione con un gruppo di amici, mentre percorreva un sentiero nella zona di Cala Rossa dove si trovano i resti di una cava a picco sul mare è scivolato cadendo sui gradoni per circa 5 metri. Nella caduta si è procurato traumi al torace e alla colonna vertebrale, escoriazioni, contusioni e una sospetta frattura della spalla. Visto che non riusciva più a muoversi, i compagno hanno lanciato l’allarme chiamando il numero unico di emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso alpino che, per ridurre al minimo i rischi trattandosi di una zona impervia con condizioni meteo non ottimali, ha attivato l’Aeronautica Militare con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione.

Il soccorso

Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH 139B dell’82° centro Csar che ha imbarcato due tecnici del SASS per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell’incidente. Intanto i sanitari del 118 presenti sull’isola lo hanno raggiunto via terra e lo hanno immobilizzato sulla tavola spinale. I tecnici del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica lo hanno imbarellato e issato a bordo dell’elicottero col verricello per sbarcarlo subito dopo nella piazzola dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.