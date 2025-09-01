 Turista inseguito a Capo Gallo chiama il 112: ma erano i custodi
Temeva di essere picchiato. L'uomo sarebbe entrato senza pagare il ticket
PALERMO
di
PALERMO – Un turista romano entrato nella riserva di Capo Gallo a Palermo si è visto inseguito da due persone. Ed ha chiamato il 112 chiedendo aiuto perché pensava che lo volessero picchiare. Una volta arrivati i carabinieri la vicenda è stata chiarita.

A inseguirlo erano i custodi della riserva lo avevano rincorso perché non aveva pagato il ticket previsto per l’ingresso della riserva nella zona di proprietà della famiglia Vassallo. I carabinieri hanno spiegato al turista che il ticket è previsto ed è obbligatorio.

