“Tutti in carrozza!”, da domani al 7 maggio l’Expo del modellismo ferroviario

CATANIA. Tre settimane per celebrare e far conoscere ai più giovani una passione antica che inizia per gioco: i treni in miniatura. Dal 14 aprile al 7 maggio prossimo, infatti, il parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco ospiterà ‘Tutti in carrozza!’, la prima grande expo siciliana interamente dedicata al modellismo ferroviario nelle sue tante – e perlopiù sconosciute alla maggioranza – declinazioni. Per quattro week-end, collezionisti provenienti da tutta la regione e dal resto d’Italia si daranno appuntamento al Centro Sicilia per mettere in rassegna i loro prestigiosi e ricercatissimi modelli di treni in scala di ogni epoca. Il pezzo forte è il grande plastico di circa 20 metri che verrà montato nell’area eventi riproducendo fedelmente alcune stazioni e percorsi ferroviari della Sicilia su cui gireranno i modellini degli appassionati di fremo e di quanti metteranno spontaneamente a disposizione locomotive e carrozze.



Tutti i sabati e le domeniche, a partire dalle 10, i treni in miniatura “correranno” lungo i binari del maxi modulo allestito dal Gruppo Spontaneo “Fremo” Catania e dall’Associazione Sicilia in Treno di Palermo, mentre per stimolare la curiosità dei bambini verrà predisposto dall’Associazione Amici della Ferrovia Catania un ovale su cui sarà possibile giocare e conoscere da vicino l’universo su rotaia. La passione e le emozioni in movimento verranno però estese a tutti: gli organizzatori infatti lanciano un appello invitando ”a portare al Centro Sicilia quanti sono in possesso di locomotive e carrozze per farli girare su moduli installati nell’area eventi”.