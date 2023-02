Tutto pronto a Sanremo Doc: conduce Paola Parisi

La presentatrice etnea rivela: "Si tratta di un momento importante che voglio godermi appieno".

CATANIA. “Ho condotto tanti eventi importanti in 16 anni di carriera, ma la magia di Sanremo è ineguagliabile”. Paola Parisi, presentatrice etnea e carismatica professionista dello spettacolo, presenterà Sanremo Doc. Una sorta di palco nel palco. Una kermesse nelle kermesse. “Una vetrina importante per chi desidera mettersi in gioco – ci dice – che da 18 anni porta a Sanremo il talento, permettendo ad artisti emergenti di potersi esibite presso il teatro di Casa Sanremo al cospetto di chi vive di musica”.

La kermesse si terrà nella città dei fuori dal sette all’undici febbraio. Nello specifico, Paola Parisi sarà la presentatrice ufficiale della Formazione Siciliana Junior -Young- Senior e sezione Inediti. “Quest’anno – ci dice ancora – sarà mio compito condurre le 4 serate del Sanremo Doc proprio dal teatro di Casa Sanremo e credo sia scontato dire che sono molto felice ed emozionata”.

Una vetrina di tutto rispetto. “A Casa Sanremo passano tutti i cantanti, i produttori, i giornalisti: diventa, quindi, una seconda location importante per chi di musica vuole farne mestiere”, spiega una ancora incredula Paola Parisi che, mentre ci parla, sta finendo di sistemare le valige. “È un momento che voglio godermi appieno. Anche per questo, voglio rivolgere un grazie speciale alla dottoressa Roberta Mazzullo, che mi ha voluta al suo fianco”. In bocca al lupo, dunque.