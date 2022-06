Tutto pronto per la sfida con la Sardegna: i nomi dei convocati della Sicilia FA

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere alla partita al prezzo di 7 euro (costo al botteghino il giorno della partita: 10 euro)

Il CT della Sicilia FA, Giovanni Marchese, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la Antudo Cup, il trofeo del 10 giugno che vedrà sfidarsi la Nazionale Siciliana e la Nazionale Sarda.

Ecco i nomi. Portieri: De Miere (Mazarese), Dolenti (Enna), Valenti (Sancataldese). Difensori: Bontempo (Paternò), Brugaletta (Sant’Agata), Dama (Paternò), Licata (Sciacca), Maniscalco (Troina), Mollica (Acireale). Centrocampisti: Bulevardi (Gubbio), Bossa (Favara), Cocimano (Giarre), Corso (Mazarese), Genesio (Mazara), Grillo (Vibonese), Le Mura (Acireale), Tuminelli (Acireale). Attaccanti: Curiale (Vibonese), Ortisi (Fidelis Andria), Retucci (Nissa), Rizzo (Paternò), Savanarola (Acireale), Tuccio (Sancataldese).

La lista dei convocati potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni a causa di fastidi fisici di alcuni atleti.

Dopo i raduni dell’uno giugno a Mazara e del tre giugno a Taormina, è tutto pronto per l’esordio della Sicilia FA. Il 10 giugno, con fischio d’inizio alle 18:30, presso lo Stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo le nazionali delle due isole scenderanno in campo.

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere alla partita al prezzo di 7 euro (costo al botteghino il giorno della partita: 10 euro). Link all’acquisto qui:

https://www.siciliafootballshop.com/home/22-ticket-partita.html. L’acquisto del biglietto dà inoltre diritto a partecipare alla lotteria #JuCiSugnu, con la quale verrà messa in palio la maglia indossata all’esordio e firmata dai calciatori della Sicilia