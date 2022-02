Twitter, Mattarella piace: per i politici schizza #Vergognatevi

Il Presidente raccoglie consensi, ma si scatena la furia contro i politici

ROMA – L’elezione del presidente della Repubblica vista da twitter. Sergio Mattarella raccoglie consensi tra la gente e i rappresentanti istituzionali. Ma l’hashtag del giorno, rivolto ai politici, è #vergognatevi. Le motivazioni sono da ricercare nel malcontento diffuso per i numerosi turni di votazione andati a vuoto, non proprio una novità quando si tratta di eleggere il Capo dello Stato e nella polemica per numerosi parlamentari che avrebbero fatto di tutto per evitare di tornare al voto. Alle prossime politiche, infatti, sarà ridotto il numero dei deputati e molti non saranno confermati. Per questo, il giorno dopo l’elezione bis di Mattarella, su twitter trionfa #vergognatevi

I Tweet

Tra i 14.200 tweet diffusi in poche ore, moltissimi sono diretti ai parlamentari. “Ma perchè non scendiamo TUTTI IN PIAZZA e cacciamo quei cialtroni che occupano A SPESE NOSTRE il Parlamento?!!! #Vergognatevi#viadalparlamento#politicicialtroni“, scrive un utente.

Scrive Andrea: “Se serve ci sono, anche se avevo altri piani”. Un uomo ENORME. Gli altri che si sono nascosti dietro di lui meno. #Mattarella#Vergognatevi“

Per Artemide, si tratta dell'”Ennesima sconfitta della nostra politica, incapaci di scegliere senza compromessi, incapaci di assumersi le proprie responsabilità, incapaci al confronto e alla mediazione. Buona fortuna a noi #vergognatevi#PresidenzaDellaRepubblica“.

Toni molto accesi, per Arianna P. “A questo punto spero che #Mattarella si presenti a palazzo Chigi sciolga le camere e mandi tutti questi pecoroni infami a casa . SIETE UNA CLASSE POLITICA INDEGNA!!!!!!! #vergognatevi“

L’elenco è lunghissimo, l’hashtag #vergognatevi continua a essere tra i più diffusi e di tendenza.

E voi cosa ne pensate? Ditelo nei commenti.