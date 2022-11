Twitter: referendum per riammettere Trump, il risultato

Ed Elon Musk risponde a Matteo Salvini sul social

Elon Musk, il nuovo patron di Twitter, ha lanciato un referendum sulla piattaforma che ha acquistato da poco per chiedere di votare sì o no al ritorno di Donald Trump sul social da cui era stato bandito all’indomani dell’assalto al Capitol del 6 gennaio 2021. Il sondaggio ha superato i tre milioni di voti in appena un’ora, con il 56,7% dei votanti a favore, mentre il restante 43,3% è contrario.

Proprio su Twitter, infine, Musk ha risposto all’appello del ministro alle Infrastrutture italiano, Matteo Salvini, di investire in Italia. “Gentile da parte sua – la sua risposta -, non vedo l’ora di incontrarvi”. “Le porte del mio ministero sono sempre aperte”, il messaggio di Salvini.