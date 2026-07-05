Uccide il coinquilino e si barrica in casa: arrestato dopo ore FOTO

In via Sampolo a Palermo

PALERMO – L’omicidio, ore di tensione e paura, infine la resa intorno alle 17 nell’appartamento di via Sampolo.

Francesco Cusumano, 38 anni, ha ucciso a coltellate il suo coinquilino, Francesco Spataro di 53 anni Poi si è barricato in casa, ha aperto il gas e minacciato di far esplodere il palazzo.

Dopo ore di trattative, grazie anche ad un esperto negoziatore, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo.

La vittime e l’assassino erano coinquilini

Vittima e assassino vivevano insieme nella casa al civico 486 di via Sampolo insieme ad un terzo uomo che stamani era fuori casa per fare la spesa.

La casa, di proprietà di un novantenne, viene subaffittata a stanze singole.

Pare che da giorni il clima fra gli inquilini fosse teso. Cusumano protestava per piccole beghe di vita quotidiana, come l’utilizzo della cucina. Il malcontento covava sottotraccia fino ad esplodere nelle coltellate mortali. Cusumano ha precedenti penali per maltrattamenti e un divieto di avvicinamento ad un altro uomo.