Invitò a pranzo gli ex suoceri e li uccise cucinando funghi velenosi: condannata

Giudicata colpevole di triplice omicidio e tentato omicidio

La 50enne australiana Erin Patterson è stata condannata per triplice omicidio e tentato omicidio. Nel luglio 2023 la donna aveva invitato a pranzo i suoi ex suoceri, Gail e Don Patterson. Seduti a tavola con loro c’erano anche Heather, sorella di Gail, e suo marito Ian.

Simon, ex marito di Erin, si era salvato perché aveva rifiutato l’invito sentendosi “a disagio” per via dei dissapori con l’ex consorte. Erin Patterson aveva preparato un filetto di manzo alla Wellington ricoperto da funghi. Questi ultimi si erano rivelati velenosi e avevano provocato la morte di Don, Gail e Heather. Ian si era miracolosamente salvato.

Pranzo con funghi velenosi, le menzogne di Erin

Durante il processo, Erin Patterson si è sempre professata innocente e ha sostenuto che l’avvelenamento era stato accidentale. I giudici però non le hanno creduto. Il tribunale di Morwell l’ha reputata una spietata omicida. Secondo l’accusa, Erin Patterson ha cercato di sviare le indagini con una serie di menzogne e affermazioni contraddittorie, aggravando ulteriormente la propria posizione.

I cronisti presenti in aula per la lettura della sentenza l’hanno descritta come priva di emozioni, anche nel momento in cui le è stato comunicato che trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre. Adesso la donna ha 28 giorni di tempo per ricorrere in Appello.

I commensali avevano rifiutato il dessert

I commensali avevano divorato la pietanza senza rendersi conto che fosse avvelenata. Sentendosi sazi, avevano rifiutato il dessert. A fine pasto, avevano iniziato a sentirsi male accusando nausea, vomito e diarrea, sintomi tipici di un’intossicazione alimentare.

Ma una volta giunti in ospedale, era emersa un’altra verità. Ad uccidere tre persone e a ridurne una quarta in fin di vita è stato l’Amanita phalloides, un fungo pericolosissimo e altamente letale.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA