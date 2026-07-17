 "Aiuto, lo stanno ammazzando" le urla e l'omicidio a Palermo
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Ucciso a Palermo, le urla della moglie: “Lo stanno ammazzando”

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A raccontarlo una vicina
L'OMICIDIO
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PALERMO – “Aiuto, aiuto me lo stanno uccidendo”. Sono le parole urlate la moglie di Vito Petrigno, ucciso a coltellate da un 23enne a Bonagia, a Palermo.

A raccontarlo è una vicina di casa che, sentendo le urla della donna, si è precipitata per vedere cosa fosse successo.

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“Non mi davo pace. Sentivo le grida – dice – ma mi sono affacciata ma non vedevo nessuno. Così sono scesa. Ho trovato la moglie che urlava e che chiedeva disperatamente aiuto”. Per i vicini di casa il fatto è davvero inspiegabile.

“Siamo sconvolti”

“I Petrigno sono sempre stati persone perbene e affettuosi con tutti – dice un altro abitante del condominio – Non riesco davvero a capire cosa sia successo. Qualcuno parla di un tentativo di rapina, siamo sconvolti”.

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