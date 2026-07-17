 Omicidio Palermo, 69enne ucciso a coltellate nel quartiere Bonagia
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Omicidio a Palermo, 69enne ucciso a coltellate: rintracciato l’assassino

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La vittima sarebbe stata colpita durante una lite tra vicini
LA VIOLENZA
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PALERMO – Omicidio a Palermo. Un uomo di 69 anni, Vito Petrino, è stato ucciso a coltellate. L’assassino è stato rintracciato e ora si trova negli uffici della squadra mobile. Dovrebbe trattarsi di un giovane vicino di casa.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpito durante una lite o un tentativo di rapina in via Papa Giovanni XXIII nel rione Bonagia.

Inutile il tentativo dei sanitari nel 118 di rianimare la vittima che viveva con la moglie. La donna di trovava in casa al momento del delitto.

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I poliziotti hanno diramato una descrizione del potenziale assassino a tutte le pattuglie. Poi è stato rintracciato e condotto negli uffici della squadra mobile per essere interrogato.

L’aggressione è avvenuta nella zona di accesso ai box del residence.

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